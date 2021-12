Armand Marchant begint het seizoen sterk met fraaie zevende plaats in WB-slalom Val d’Isère

Armand Marchant is het seizoen sterk gestart. Onze landgenoot sloot de WB-slalom in het Franse Val d’Isère op een uitstekende zevende plaats dankzij een meer dan uitstekende tweede run waarin hij de derde tijd realiseerde. De zege ging naar de Fransman Clement Noël die in beide runs de snelste was.

Marchant sloot in de voormiddag de eerste run af op een negentiende plaats maar dat was, met startnummer 28, al meer dan behoorlijk. Dat hij 1’60” achterstand telde op de Fransman Clement Noël, zorgde niet voor ontgoocheling bij onze landgenoot. Het zorgde ervoor dat Marchant in de tweede run als elfde de piste op mocht, met betere condities.

De 23-jarige Luikenaar stelde niet teleur. Marchant skiede de tweede tijd en rukte in het tussenklassement op naar de eerste plaats. De skiërs die achter Marchant kwamen - en dus in de eerste run sneller waren - beten zich één voor één de tanden stuk op de totaaltijd van onze landgenoot.

De Brit Dave Ryding dook als eerste onder de totaaltijd van Marchant en was het alleen nog wachten op het eindresultaat van onze landgenoot. De winst ging naar de Fransman Clement Noël die in beide runs de snelste was, Marchant finishte uiteindelijk op de 7de plaats.