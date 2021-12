Engie hoopt gascentrale Vilvoorde snel vergund te krijgen

Energieproducent Engie gaat een nieuwe vergunningsaanvraag indienen voor de gascentrale in Vilvoorde. Het bedrijf hoopt met een aantal nieuwe elementen het project snel vergund te krijgen. Dat zei ceo Thierry Saegeman in De Zevende Dag op Eén.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verleende geen vergunning voor de gascentrale, die zowat 875 MW stroom moet gaan opwekken. De nodige omgevingsvergunning kon eerder al op verzet rekenen en ook een beroepsprocedure eindigde met een negatief advies. Vooral de uitstoot van 107.000 kg ammoniak was een probleem voor de Vlaamse regering.

“We gaan een nieuwe vergunningsaanvraag indienen, met een engagement voor een lagere ammoniakuitstoot”, zei Saegeman zondag. “Dat is een kwestie van weken.”

De ceo denkt de centrale nog tijdig operationeel te krijgen voor de geplande kernuitstap in 2025. “Een gascentrale bouw je in een drietal jaar. Wij hopen dat de nieuwe aanvraag voldoende snel kan worden behandeld. Volgens ons kan dat dat. Alle elementen zijn bekend en alle administraties hebben het dossier al twee keer gezien.”

Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zei in De Zevende Dag dat er een oplossing moet komen voor de bewuste centrale. “Elia staat in voor de bevoorradingszekerheid in ons land. Zij hebben gezegd: Vilvoorde dat moet worden opgelost en er is een oplossing voor. Ze gaan een aangepast dossier indienen. Stel dat dat niet lukt, dan hebben we nog altijd een ander scenario. Aan de veiling hebben meerdere kandidaten deelgenomen, er zijn nog andere gascentrales.”