Krijgen we spektakel in spannendste F1-seizoensfinale ooit, of mag je om vijf over twee alweer wegzappen?

Nu Max Verstappen en Lewis Hamilton een identiek puntenaantal achter hun naam staan hebben, is dit het autosportequivalent van de finale van het WK voetbal of het WK wielrennen op de weg. Met één, niet onbelangrijk verschil. De kans bestaat dat je om vijf over twee alweer mag wegzappen. Immers, als beide kemphanen hun wagens al in de eerste bocht in de vangrail parkeren, is de titelstrijd beslist. In het voordeel van Verstappen, die dit seizoen meer overwinningen heeft gescoord.

Een horrorscenario dat zowat iedereen met reden vreest. In het verleden was Ayrton Senna al de oorzaak van zo’n onsportief slot, Michael Schumacher was dat zelfs al twee keer. En Max Verstappen? We zijn er zo goed als zeker van dat de Maaseikenaar zich niet tot een opzettelijke aanrijding zal verlagen. Dat wil niet zeggen dat het niet tot een aanrijding komt. Want als het op gespierde duels aankomt, is Verstappen op zijn minst een geval apart te noemen.

Dit seizoen wist de Nederlander door zijn inzet en energie het niveau van de F1 naar lang verdwenen hoogtes te tillen. De manier waarop hij zonder complexen de hegemonie van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wist aan te vallen, was fascinerend, adembenemend soms.

Zware straffen

Kortom, Max Verstappen is de tegenstander waar Lewis Hamilton al zijn hele carrière zit op te wachten. De rijder die Hamilton – bijna 37 en aan zijn 15de seizoen in de F1 bezig – tot op een ongezien niveau wist te tillen. Hamilton is ook de enige die zich niet tot een fout laat verleiden als Verstappen weer eens agressief verdedigt of brutaal een aanval plaatst.

Alleen: vandaag moet Hamilton voor Verstappen finishen. Kan hij voorbij de Nederlander zonder dat het tot incidenten komt? En kan hij Verstappen ook bij een alles-of-nietspoging achter zich houden? De wedstrijdleiding heeft het duo er alvast aan herinnerd dat er bij onsportief gedrag zware straffen kunnen volgen. Tot het verlies van WK-punten toe. We zijn benieuwd of dat voldoende is om de kemphanen in het gareel te houden.