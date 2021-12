Drie rijbewijzen ingetrokken tijdens controles in Beringen en Tessenderlo

De politie controleerde in Beringen op de Kasteletsingel, Hasseltsesteenweg, Paalsesteenweg, Koerselsesteenweg en Heppensesteenweg, en op de Sparrenweg in Tessenderlo. In totaal werden 800 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 116 te snel reden, zo’n 14,5 procent.

Op de Kasteletsingel, een zone 90, werd een voertuig betrapt met liefst 140 km/uur. Op de Koerselsesteenweg reed een bestuurder 125 km/uur, veel meer dan de toegelaten 70 km/uur. Een derde chauffeur reed zelfs dubbel zo snel als toegelaten op de Paalsesteenweg, 140 km/uur. De drie bestuurders moesten hun rijbewijs meteen inleveren.

Tijdens de actie werden vijf chauffeurs onder invloed van alcohol of drugs betrapt. Het voertuig van een bestuurder zonder geldig rijbewijs werd uit het verkeer gehaald. Ook voor het negeren van een rood licht, gebruik van de gsm achter het stuur en het bezit van drugs werden boetes uitgedeeld. siol