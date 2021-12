Late, maar verdiende treffer van Tuur Gilissen loodst Juve voorbij Herderen-Millen

Met een late treffer van Tuur Gilissen - alweer hij - heeft Juve Hasselt tegen Herderen-Millen de drie punten binnengehaald, waar beide teams zo erg op aasden in hun strijd voor het behoud. Minstens even veel verdienste ging hierbij naar Troy Vandenborne, die een bal die over de doellijn buiten leek te rollen, alsnog binnen hield en perfect hoog voor doel gaf: 1-0.