Hét tumult zaterdag viel natuurlijk te noteren in blessuretijd in Sint-Truiden. Alle pionnen op het veld gingen al uit van 2-2 na de rake pegel van Cacace - of moeten we zeggen doelpunt van Suzuki ? -, maar dat was dus buiten VAR Boucaut gerekend, die scheidsrechter Kevin Van Damme tot de orde riep. Het doelpunt werd alsnog afgekeurd voor buitenspel.