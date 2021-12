Twee mannen (28 en 33) verongelukt op Steenweg in Herk-de-Stad

Op de Steenweg (N2) in Herk-de-Stad is in de nacht van zaterdag op zondag een zwaar ongeval gebeurd. Een auto crashte tegen verschillende bomen en belandde in een gracht. Voor een 28-jarige man uit Zonhoven en een 33-jarige man uit Antwerpen kon geen hulp meer baten.

Het ongeval gebeurde rond 2.30 uur ter hoogte van de brug over de rivier Herk. De chauffeur van de Volkswagen Golf R, een 28-jarige Zonhovenaar, verloor de controle over het stuur, crashte tegen verschillende bomen en kwam in een gracht tot stilstand. De klap was zo groot dat de motor uit de wagen gerukt werd en tientallen meters verderop in de berm terechtkwam.

De brandweer Zuid-West Limburg snelde nog ter plaatse om de twee inzittenden van de wagen te bevrijden. Maar voor de man van 28 jaar uit Zonhoven en de man van 33 jaar uit Antwerpen kwam alle hulp te laat. De politie LRH deed de vaststellingen. Een wetsgeneesheer, het labo en een verkeersdeskundige kwamen ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Daarvoor werd de N2 een tijdlang deels afgesloten. siol

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers