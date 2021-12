Armand Marchant met knappe negentiende tijd naar tweede manche van WB-slalom in Val d’Isère

Onze landgenoot Armand Marchant (23) heeft zich met een negentiende tijd moeiteloos geplaatst voor de tweede manche van de WB-slalom in het Franse Val d’Isère. De tweede run wordt deze namiddag geskied.

Met startnummer 28 waren de omstandigheden niet meer al te best maar de Luikenaar trok het zich niet aan en skiede een agressieve eerste run. In de eerste steile sectie verloor het veel tijd maar voor het overige haalde Marchant een hoog en haast foutloos niveau.

Aan de finish had hij 1”60 achterstand op de Fransman Clement Noël, uiteindelijk goed voor een negentiende plaats. In de tweede run mogen enkel de top dertig van de eerste manche starten, in omgekeerde volgorde. Marchant mag dus straks als elfde de piste op wat hem ook betere omstandigheden zou moeten opleveren.

Tom Verbeke haalde het einde van de eerste run niet en is uitgeschakeld.