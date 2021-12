Elke gemeente in Vlaanderen kan regenboogzebrapad krijgen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil in iedere gemeente of stad in Vlaanderen één regenboogzebrapad aanleggen en onderhouden, als het lokaal bestuur dat vraagt. Het AWV zal daarbij ook zelf instaan voor de kosten, zo maakte Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) bekend in antwoord op een schriftelijke vraag van Brecht Warnez (CD&V).

Regenboogzebrapaden duiken steeds meer op in het straatbeeld. Ze bestaan in verschillende formaten: gekleurde strepen tussen de witte banden, witte strepen op de gekleurde strepen of een gekleurde band parallel met het witte zebrapad. “Allen hebben ze één zaak gemeen: de boodschap dat eenieder welkom is, ongeacht diens seksuele geaardheid of genderidentiteit”, zegt Warnez. “Ze moedigen inwoners aan om zichzelf te zijn.”

Om deze boodschap te versterken, maakte minister van Mobiliteit Peeters bekend dat het Agentschap Wegen en Verkeer in iedere gemeente, op vraag van het lokaal bestuur, zo een zebrapad kan aanleggen en onderhouden op een gewestweg. Dit zou ook de uniformiteit ten goede moeten komen.

Meerdere aanvragen in eenzelfde gemeente zijn niet mogelijk. Het AWV verleent ook enkel steun voor de gewestwegen.