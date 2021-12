Shorttrackers Stijn en Hanne Desmet mogen op Olympische Winterspelen op drie afstanden starten

Broer en zus Desmet hadden zich in vier wereldbekerwedstrijden voor de Spelen gekwalificeerd. De individuele onderdelen voor Peking zijn de 500, de 1000 en de 1500 meter. De twee olympiërs bereiden zich in het Nederlandse Heerenveen voor op de Spelen. Het is nog onduidelijk of er drie weken voor aanvang een testwedstrijd kan worden georganiseerd. Eerder werd besloten dat de Europese titelstrijd in het Duitse Dresden vanwege de coronapandemie niet doorgaat.

De Belgische gemengde aflossingsploeg heeft niet meer dan een puur theoretische kans. Alleen als een van de twaalf geplaatste landen zich terugtrekt, komt het viertal uit België in beeld. De ISU verklaart dat dat land zich voor 14 januari dient te melden. Het mixed team (naast de Desmets bestaand uit Tineke den Dulk en Ward Pétré) bezet in het eindklassement voor de wereldbeker de tiende plaats. Twaalf landen kunnen in de Chinese hoofdstad starten. De Verenigde Staten (nummer 11), Kazachstan (12) en Polen (13) mogen wel meedoen, omdat - in tegenstelling tot de Belgen - meer dan twee schaatsers van die landen aan de individuele eisen voor deelname hebben voldaan.