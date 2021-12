Bende koopt busbedrijf om drugs van Spanje naar België te smokkelen

Politiediensten in het Spaanse Malaga hebben, in samenwerking met de Franse autoriteiten, een criminele organisatie ontmanteld die een grootschalig drugsnetwerk had opgezet. Twee leden van de organisatie werden gearresteerd. Weken voor de arrestatie zouden de twee mannen 85 procent van een busbedrijf in Barcelona opgekocht hebben. Daarna gebruikten ze de bussen om grote ladingen drugs te vervoeren. Dat schrijven lokale media.

Het handeltje kwam aan het licht toen de Spaanse politiediensten opmerkten dat de twee chauffeurs geregeld op en af reden met de bussen, maar dat telkens zonder passagiers. Ze vertrokken steeds vanuit het Spaanse gemeente Viator. De politie hield hen in de gaten en brachten de Franse politiediensten op de hoogte. Zij hielden het voertuig tegen in Lyon.

Daar werden de twee gearresteerd. De Franse agenten ontdekten 190 kilo hasj in een verborgen compartiment op de plaats waar de airconditioning zou moeten zitten. De mannen waren onderweg naar België.