Dit zijn de meest spectaculaire beelden van Nina Derwael, Lotte Vanwezemael en Pieter Timmers in ‘Dancing with the Stars’

In dit derde seizoen van ‘Dancing with the Stars’ valt er al meteen een Limburger af. Pieter Timmers is de ongeluksvogel van dienst. Die andere Limburgse, Nina Derwael, was dan weer de winnares van de avond. En ook Lotte Vanwezemael zien we volgende week terug. Geniet hier nog even na van hun mooie dansen en bekijk de spectaculairste beelden.