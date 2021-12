Zaterdagavond heeft de politie een BOB-actie gedaan op de Rijksweg en Koninginnelaan in Maasmechelen en de Steenweg in Lanaken. Drie chauffeurs hadden een glas te veel op. Daarnaast werden nog een aantal pv’s uitgeschreven voor onder meer het gebruik van de gsm achter het stuur of rijden met een niet-verzekerd voertuig. siol