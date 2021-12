New York City FC wint Amerikaans kampioenschap

New York City FC heeft zaterdag de 26e editie van de Major League Soccer gewonnen. In de finale versloeg het Portland, dat in eigen stadion aantrad, in een strafschoppenreeks met 4-2. Na 90 minuten en verlengingen was het 1-1.

New York domineerde de wedstrijd, maar alleen Valentin Castellanos (41’) vond de weg naar het doel. De gemiste kansen braken de New Yorkers zuur op toen Felipe Mora seconden voor affluiten, in de vierde minuut van de blessuretijd, alsnog de gelijkmaker scoorde. Nadat verlengingen niets hadden opgebracht, ontpopte doelman Sean Johnson zich tot held van New York door twee strafschoppen te stoppen.

Het is de eerste titel voor New York FC, dat ook voor het eerst in de finale stond. Portland is de kampioen van 2015.

(belga)