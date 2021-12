Sandrine Tas scherpt Belgisch record 1.000-meter aan op WB Schaatsen

Sandrine Tas heeft de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Calgary afgesloten met een Belgisch record op de 1.000 meter. Tas noteerde zaterdagmiddag (plaatselijke tijd) in de B-groep een tijd van 1:16.46.

Dat is zeven honderdsten sneller dan haar tijd van vorige week in Salt Lake City. Stien Vanhoutte scherpte haar persoonlijk record aan tot 1:17.54. Dat stond op 1:18.59. Het leverde de Belgische rijdsters de 18e en de 26e plaats op. De eerste plaats was voor de Chinese Qi Lin in 1:14.56. Zij werd gevolgd door de Poolsen Natalia Czerwonka (1:14.86) en Kaja Ziomek (1:14.88). Er waren 34 rijdsters gestart. De wedstrijd in de A-groep werd gewonnen door de Japanse Nao Kodaira in 1:12.51.

(belga)