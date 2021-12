Nieuwe dienstregeling NMBS van kracht: snelle verbinding tussen Hasselt en Antwerpen

De opvallendste nieuwigheid is de nieuwe, snelle IC-verbinding tussen Hasselt en Antwerpen-Centraal (via Diest, Heist-op-den-Berg, Lier en Antwerpen-Berchem) op weekdagen, waar al lang om wordt gevraagd. “Dankzij deze verbinding kunnen treinreizigers de hele dag sneller reizen tussen Antwerpen, Hasselt en de daartussen liggende stations”, zegt de NMBS. “Tussen Antwerpen en Hasselt zal de reistijd ongeveer één uur bedragen.”

LEES OOK. Vanaf december opnieuw snelle, rechtstreekse treinen tussen Hasselt en Antwerpen

Voorts komen er op weekdagen rechtstreekse verbindingen vanuit Landen en Zottegem met de Europese wijk in Brussel. Landen krijgt die directe lijn dankzij de verlenging van de S9-trein Eigenbrakel - Brussel-Schuman - Leuven. Die trein zal ook stoppen in Vertrijk, Tienen, Neerwinden en Ezemaal.

Wat Zottegem betreft, zal de S8-trein Louvain-la-Neuve - Brussel-Zuid, die via de Europese wijk in Brussel gaat, op weekdagen rijden tot in de Oost-Vlaamse stad (met ook stops in Denderleeuw, Welle, Haaltert, Ede, Burst, Terhagen, Herzele en Hillegem). De trein zal onderweg ook stoppen in het station Anderlecht. Dat station, dat eind 2020 werd ingehuldigd, krijgt zo op weekdagen een tweede S-verbinding per uur.

Voortaan elk uur

Daarnaast komen er op verschillende plaatsen extra vroege en/of late treinen. Dat is op weekdagen bijvoorbeeld het geval tussen Gent-Sint-Pieters en Dendermonde, Gent-Sint-Pieters en Aalst, en vanuit Kortrijk en Gent-Sint-Pieters naar Brussel en terug. Op zaterdag rijdt er een extra vroege trein vanuit De Panne naar Lichtervelde en Gent-Sint-Pieters, en ‘s avonds in omgekeerde richting. En er komen tijdens het weekend extra late treinen tussen Oostende en Kortrijk.

Nog een nieuwigheid: de IC-trein vanuit Antwerpen naar Brussels Airport en Leuven/Hasselt zal op zon- en feestdagen voortaan elk uur rijden tussen Leuven en Hasselt.

Door werken in het station van Denderleeuw zal de S6-trein Aalst - Halle - Brussel - Schaarbeek niet meer rijden tussen Aalst en Denderleeuw. Reizigers die tussen Aalst en Geraardsbergen reizen, moeten voortaan overstappen in Denderleeuw, zegt de NMBS. Alleen tijdens de spitsuren blijft het op bepaalde momenten wel mogelijk om rechtstreeks te reizen tussen Aalst en Geraardsbergen.

Beneluxtrein

Zoals eerder was aangekondigd, rijdt de Beneluxtrein niet langer rechtstreeks vanuit Brussel naar Den Haag. Reizigers met die bestemming moeten overstappen in Breda of Rotterdam. Alle Beneluxtreinen vanuit Brussel (met in België ook stops in onder meer Mechelen en Antwerpen) rijden dus voortaan naar Amsterdam-Centraal. Dat worden er zestien per dag in beide richtingen.

De nieuwe dienstregeling is een onderdeel van het vervoersplan 2020-2023 van de NMBS. Dat voorziet in een uitbreiding van het aanbod met bijna 5 procent tussen december 2020 en eind 2023. Dat zou overeenkomen met duizend extra treinen per week, zo zei de NMBS eerder.