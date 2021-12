Stembureaus geopend voor derde referendum over onafhankelijkheid Nieuw-Caledonië

De 307 stembureaus van Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebied in de Stille Oceaan, hebben zondag om 7.00 uur lokale tijd de deuren geopend voor een nieuw referendum over onafhankelijkheid. Het is de derde en laatste keer dat de kiezers over die kwestie bevraagd worden.

De inwoners hebben tot 19.00 uur lokale tijd de tijd om te zeggen of ze willen dat Nieuw-Caledonië “naar volledige soevereiniteit gaat en onafhankelijk wordt”.

Zondagochtend waren 184.332 mensen ingeschreven op de kieslijsten. Maar de onafhankelijkheidspartijen hebben opgeroepen om niet deel te nemen, omdat ze geen uitstel tot september volgend jaar hebben gekregen wegens het coronavirus. Dat lijkt in de kaart te spelen van het nee-kamp.

Tijdens een eerste referendum, op 4 november 2018, haalde het pro-Franse kamp het met 56,7 procent van de stemmen. Op 4 oktober 2020 ging het nog om 53,3 procent.

Nieuw-Caledonië ligt in de Stille Oceaan, ten oosten van Australië en ten noorden van Nieuw-Zeeland. De archipel werd in 1853 door Frankrijk geannexeerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een Frans overzees gebied, wat leidde tot meer rechten voor de Kanaken, de oorspronkelijke inwoners. Na zware nationalistische spanningen in de jaren tachtig werd een proces van grotere autonomie in gang gezet. Daarbij was ook de mogelijkheid voorzien om vanaf eind 2018 tot drie referenda te organiseren over onafhankelijkheid.