“In de ochtend perioden met regen, namiddag enkele losse buien”

In de loop van de nacht naar zondag zal het geleidelijk harder gaan waaien en gaat het ook regenen. Tegen de ochtend komt er gemiddeld 4 Beaufort uit het zuidwesten te staan. De minima worden dan ook reeds bij het begin van de nacht bereikt. Rond zonsopkomst zal het in Limburg reeds gemiddeld een graad of +5 zijn en kan er van gladheid dus ook geen sprake meer zijn.

Zondagochtend is het miezerig met geregeld regen of motregen. Tegen de middag wordt het droger. In de loop van de namiddag kunnen er dan nog een aantal losse buien van west naar oost over Limburg schuiven. Tussendoor zal er ook wel eens ruimte komen voor de zon.

De temperatuur boekt een aantal graden winst t.o.v. de voorbije dagen. Zeker in het westen van de provincie waar er 9°C op de thermometer kan verschijnen. In het oosten blijft het een graad of twee koeler. Namiddag zal de wind luwen naar gemiddeld 2 a 3 Beaufort uit het zuidwesten.

In de nacht naar maandag blijft de temperatuur ruim boven het vriespunt. Bij een vrij matige zuidwestenwind wordt het niet kouder dan +6°C.

