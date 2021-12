Populairder én diverser dan ooit: de scheurkalender is weer helemaal terug

De enige papiertjes waarin een stevige scheur góéd klinkt, liggen weer aan de kassa van de boekenwinkels. Standaard in hoopjes van 365, met flashy hoes en zachte prijs, want het is een boek waar je met garantie een jaar lang in leest. De scheurkalenders zijn klaar voor hun eindejaarspiek, en met meer dan ooit. Want welk genre mens je ook bent, er bestaat er eentje speciaal voor jou. Van elke dag een chihuahuaplaatje tot een inspiratiemarathon van Ingeborg.