Zo wil de Noorse regering hoge energierekening van burgers compenseren

De Noorse regering wil de snel stijgende elektriciteitsprijzen voor burgers verlichten. Met ingang van de volgende elektriciteitsrekening zullen Noorse huishoudens via een aftrekregeling staatssteun ontvangen voor uitzonderlijk hoge elektriciteitsprijzen, zo kondigde premier Jonas Gahr Støre aan tijdens een persconferentie in Oslo.

De staat compenseert de helft van het bedrag dat boven een prijs van 70 øre (7 eurocent) per kilowattuur uitkomt. De maatregel geldt tot maart 2022. De regering is voornemens zo spoedig mogelijk een voorstel voor de steun bij het parlement in te dienen.

“Een uitzonderlijke situatie als deze vereist uitzonderlijke maatregelen”, aldus Støre. Volgens de regering kost de ondersteuning van de elektriciteitsklanten de schatkist naar schatting 5 miljard kronen (bijna een half miljard euro).

De elektriciteitsprijzen zijn de afgelopen maanden in heel Europa sterk gestegen.