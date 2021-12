Brüls bijt van zich af na afgekeurde gelijkmaker: “Ik hoorde dat Boucaut in het busje zat, dus het verbaast mij niets”

Cercle Brugge leek dankzij een late treffer van Cacace in extremis toch nog een punt uit de brand te slepen tegen Cercle Brugge, maar dat was buiten de VAR gerekend. In het busje in Tubeke hadden ze namelijk buitenspel gezien van Suzuki, die doelman Didillon zou hebben gehinderd. Alexandre Boucaut, die tijdens de wedstrijd in het busje zat, was achteraf dan ook de gebeten hond.

Christian Brüls wond er in zijn interview met Eleven Sports na de wedstrijd geen doekjes om. “Het was weer zo’n beslissing die fifty-fifty is. Ik heb de fase nog niet teruggezien, maar het is raar dat het vijf à zes minuten duurde vooraleer er een beslissing kwam. Als het dan om millimeters gaat...”

“Zulke beslissingen zitten mee of tegen”, ging Brüls verder. “Ik heb wel gezien dat Monsieur Boucaut in het busje zat, dus dan verbaast het me niet. Ik heb die man niet graag. Altijd als ik voetbal speel terwijl hij scheidsrechter is, zit het tegen. Het is gewoon zo. Misschien is het ook pech langs mijn kant. Maar als hij scheids is of mee de beslissingen neemt, zit het tegen. Het is niet per se zo dat we daarom verliezen, het was gewoon een late beslissing. Die zit mee of tegen, en vandaag zat ze tegen”, was Brüls vlijmscherp.