Sarah Bole uit de Amerikaanse staat Colorado schrikt zich een hoedje wanneer en plots een poema aan haar achterdeur staat. Haar 13-jarige hondje Dash is minder onder de indruk van de grote kat en start een staarwedstrijdje met het roofdier. “De poema was niet echt agressief eerder nieuwsgierig”, aldus Sarah. “Maar het was toch erg spannend, zeker toen hij het glas aanraakte.”