Limburger Jan Lamers schuilde met z’n twee kinderen in badkamer toen tornado voorbijtrok. — © rr

Kentucky

In de Verenigde Staten zijn wellicht 100 doden gestoren tijdens de doortocht van 24 tornado’s. Het ergst getroffen is de staat Kentucky, met minstens 70 doden. Limburger Jan Lamers woont in Bowling Green. Een tornado trok naast zijn woning voorbij.