Beerschot morst voor de rust met de kansen en verliest nu ook in Eupen

Beerschot heeft de eerste wedstrijd van de terugronde met het kleinste verschil verloren op het veld van Eupen. De Mannekes creëerden vooral voor de rust een heleboel kansen, maar konden andermaal niet scoren. Door de overwinning van Cercle Brugge in Sint-Truiden is de achterstand op de veilige zestiende plaats gegroeid tot maar liefst tien punten.

Javier Torrente koos in Eupen voor zijn aangekondigde 5-3-2 formatie. Thibault De Smet, Mauricio Lemos en Musashi Suzuki kwamen in de ploeg voor het geschorste trio Jan Van den Bergh, Tom Pietermaat en Raphael Holzhauser. Bij de thuisploeg ontbrak draaischijf Stef Peeters, ook hij was geel geschorst. Beide ploegen misten dus hun linksvoetige smaakmakers, maar dat was er niet aan te zien.

Na het openingskwartier had het immers al 1-3 kunnen staan. Nuhu trapte een eerste rijpe doelkans onbesuisd over na een slippertje van Radic. Nadien kreeg Beerschot al snel vier goede kansen. Vaca trapte twee keer over, Shankland raakte de kruising en Suzuki duwde een prima voorzet van Réda onbegrijpelijk naast. Agbadou moest iets na het kwartier dan nog eens de meubelen redden toen Dom alleen voor Himmelman verscheen. Vijf minuten later moest Himmelman een eerste keer zélf tussenkomen. De Duitse doelman hield Suzuki met een beenveeg van de 0-1, ook de rebound kreeg Suzuki er niet in.

Rond het halfuur ging de paarse storm liggen. Beerschot had intussen al voldoende kansen afgedwongen om een voorsprong te rechtvaardigen, maar zoals zo vaak voor de ongelukkige Mannekes viel het doelpunt aan de overkant. Agbadou troefde Radic en Caicedo af in de lucht en knikte een hoekschop van Nuhu voorbij Vanhamel. De paar honderd aanwezige supporters van de panda’s waren er niet minder gelukkig om. Na 45 minuten stond Beerschot 1-0 in het krijt. Torrente zal zich afgevraagd hebben hoe dat in godsnaam mogelijk was.

Kansarme tweede helft

Na de pauze kreeg Beerschot de bal van Eupen, maar de eerste kansjes waren wel voor de thuisploeg. Agbadou kon opnieuw vrij inkoppen op een hoekschop, hij mikte dit keer op Vanhamel. De Beerschotdoelman moest iets later ook nog goed in de voeten duiken toen Ngoy alleen voor hem opdook. Torrente moest iets proberen en slachtofferde Réda en Lemos voor Soumaré en Sanyang. Met twee extra aanvallers ging Beerschot op zoek naar de gelijkmaker. Maar het spel van de bezoekers was te stereotiep, de kansen waren schaars en Eupen loerde op de counter.

In de slotfase moest Eupen met tien verder omdat alle wissels waren opgebruikt en Kayembe geblesseerd naar de kant moest. Maar zelfs dan kon Beerschot geen kansen meer afdwingen. Voor de vierde wedstrijd op een rij kwam het niet tot scoren. De laatste goal van Beerschot kwam van de voet van Caicedo. Dat was thuis tegen Genk, intussen al 390 minuten geleden. Pijnlijk. Door de overwinning van Cercle Brugge bij STVV staat Beerschot nu al op tien punten van een veilige plaats.