Ook Kate Ryan opent een webshop

Kate Ryan (41) is de zoveelste BV op korte tijd die een eigen webshop begint. Ze kwam op het idee toen ze door corona niet meer kon optreden. De shop, Famm, zal ze samen met haar echtgenoot runnen. In die online winkel zal kleurrijke én betaalbare mode te vinden zijn.

Ryan zit naar eigen zeggen qua aanbod tussen designerkleding en de basisstukken van de grote ketens in. Behalve kleding zitten ook hoesjes voor smartphones, zonnebrillen, tweedehands vinylplaten en juwelen in het aanbod. Dat laatste is niet toevallig, want de zangeres volgde lang geleden een opleiding tot juwelenontwerpster.

Enkele dagen geleden werden ook de webshops van Sam De Bruyn, Karen Damen en Candice uit Blind getrouwd gelanceerd. (tove)