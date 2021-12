Kim Kardashian-West wil haar achternaam terug

Enkele dagen geleden smeekte Kanye ‘Ye’ West (44) nog om hun huwelijk een nieuwe kans te geven. Dat gebeurde tijdens een optreden. Hij veranderde de tekst van het liedje Runaway en stak er een persoonlijke boodschap aan Kim gericht in. Maar de realityster gaf geen gehoor aan die smeekbede. Als de rechtbank eerstdaags het dossier afhandelt, zal Kim afstand kunnen doen van haar dubbele achternaam. Voortaan is die dan weer enkel Kardashian. Momenteel is er nog geen beslissing genomen over het hoederecht en de verdeling van hun inboedel. (tove)