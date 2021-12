Na kritiek op lichaam van Lotte Vanwezemael: andere reacties op de ‘Dancing with the stars’-kandidaten

Na de eerste aflevering van het Play4-programma ‘Dancing with the stars’werd Lotte Vanwezemael het slachtoffer van bodyshaming. Kijkers reageerden op sociale media dat ze haar “te dik” vonden, of opperden dat ze wel een paar kilo’s mag verliezen. De seksuologe sloeg kwaad terug met een post op Instagram. “Met zulke reacties kan je iemand kapotmaken”, klonk het. Maar ook de andere kandidaten hebben al kritiek te verduren gekregen. “Bij is het vooral skinnyshaming”, aldus turnster Nina Derwael. “Als ik eens bij de frituur sta, is het van ‘mag dat wel’?”