Begrip voor vaccinatiecentra die deuren sluiten tijdens kerstperiode: “Medewerkers hebben rust nodig”

De Taskforce Vaccinatiestrategie heeft begrip voor vaccinatiecentra die tussen kerst en nieuwjaar eventjes sluiten. “Het personeel snakt naar rust. Er is bovendien de vrees dat mensen weinig zin hebben om zich vlak voor of na een feestdag te laten vaccineren. Viroloog Marc Van Ranst blijft er echter bij dat door de sluiting “cruciale tijd verloor gaat”, nu de omikron-variant in opmars is.