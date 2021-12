Bilzenaar wordt ’s middags dronken en onder invloed van cocaïne achter het stuur betrapt

Een 41-jarige Bilzenaar is zaterdagmiddag betrapt in Hoeselt terwijl hij onder invloed van drank en cocaïne achter het stuur zat. Hij verloor zijn rijbewijs.

De man werd door de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst aan de kant gezet op de Bilzersteenweg in Hoeselt. Hij was namelijk aan het telefoneren met zijn toestel in zijn hand en had zijn pinker niet gebruikt toen hij de rotonde verliet. De 41-jarige man uit Bilzen bleek 1,5 promille alcohol in het bloed te hebben en testte positief op cocaïne. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen en hij kreeg de nodige pv’s voor zijn overtredingen.

Zaterdagvoormiddag werden nog inbreuken vastgesteld. In de Tongersestraat in Bilzen overschreed een bestuurder de witte doorlopende lijn en kreeg hij een boete van 174 euro. Later werd daar ook een vrouw betrapt die niet handsfree aan het bellen was achter het stuur. Een bestuurder die op het kruispunt van de Bilzersteenweg en de Industrielaan in Hoeselt omkeerde, terwijl dat daar verboden is, kreeg eveneens een boete. siol