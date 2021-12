Barcelona ontslaat ontdekker Xavi en Iniesta na jarenlang seksueel misbruik

FC Barcelona heeft begin deze maand Albert Benaiges (66) ontslagen nadat bekend geraakte dat hij zich jarenlang schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik met jongeren. Benaiges coördineerde jarenlang de jeugdacademie van Barcelona en staat geboekstaafd als de ontdekker van toptalenten als Xavi en Iniesta.

Benaiges was nog maar sinds februari van dit jaar terug in dienst van Barcelona, de club waarvoor hij van 1991 tot 2012 werkte. De voorbije jaren was hij aan de slag als adviseur van Vissel Kobe, het team van Thomas Vermaelen en Andres Iniesta. De Mexicaan keerde terug naar Barcelona op vraag van de nieuwe voorzitter Joan Laporta.

Aan de hernieuwde samenwerking is een eind gekomen na onthullingen van het Spaanse nieuwsmedium ARA. Zij maakten bekend dat Benaiges zich tijdens zijn 38 jaar als lesgever op de Escola Barcelona schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij 13-jarigen gedwongen hebben om samen te masturberen, keken ze samen naar porno en zou het ook tot aanrakingen zijn gekomen. Dat laatste werd door Benaiges in het gesprek met ARA ontkend maar hij bekende wel dat hij zaken heeft gedaan die hij nu niet meer zou doen.

Vier jongeren hebben een blijvend trauma overgehouden aan de wandaden van Benaiges. De slachtoffers situeren zich allemaal binnen de school waar Benaiges, naast zijn functie bij Barcelona, werkzaam was en veel aanzien genoot door zijn bindingen met de immens populaire voetbalclub. Binnen de club zelf zegt niemand weet te hebben van gelijkaardig gedrag maar Barcelona kon op twee december, na de onthullingen van ARA, niets anders dan Benaiges ontslaan.

Of het tot een gerechtelijke procedure komt, is niet duidelijk. Gisteren pas heeft een groep slachtoffers besloten naar de politie te stappen en klacht in te dienen.