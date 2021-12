Gemeenteraad vergadert opnieuw digitaal op maandag 20 december

Lanaken

De aanhoudende coronapandemie zorgt ervoor dat de gemeente- en OCMW-raad van Lanaken opnieuw online moeten vergaderen. “Na een aantal fysieke vergaderingen in de foyer van het cultureel centrum gaan we inderdaad opnieuw de digitale toer op. We nemen geen risico’s, volgen de maatregelen en oproepen van de overheid en hebben als raad een voorbeeldfunctie” verdedigt burgemeester Marino Keulen (Open VLD) zijn beslissing.