Servische sensatie Dusan Vlahovic blijft scoren aan de lopende band en helpt Fiorentina voorbij Salernitana

Dusan Vlahovic: onthoud de naam. De 21-jarige Serviër scoorde zaterdagmiddag opnieuw twee keer voor Fiorentina, waardoor hij dit seizoen al aan 15 goals zit in de Serie A. Daarmee is Vlahovic ook alleen topschutter in Italië.

Fiorentina had geen kind aan Salernitana, de hekkensluiter in de Italiaanse competitie. Zaterdag werd overtuigend met 4-0 gewonnen, na doelpunten van Bonaventura, Vlahovic (2x) en Maleh. Fiorentina springt naar de vijfde plaats in de Serie A, voor onder andere Juventus, AS Roma en Lazio.

Dankzij zijn twee doelpunten is Vlahovic nu alleen topschutter in Italië: de Serviër scoorde nu twee keer meer dan de Italiaan Ciro Immobile. Straffe cijfers voor een 21-jarige, die in 2021 al 32 (!) doelpunten maakte voor zijn club. Vlahovic is dan ook grof wild op de transfermarkt, en de kans dat Vlahovic na dit seizoen nog bij Fiorentina speelt, is klein.