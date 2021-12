Na demonstratie in Essen haast Wout van Aert zich naar Italië: “In de sneeuw rijden was vroeger mijn ding niet”

Ook in Essen stond er geen maat op Wout van Aert. Zonder noemenswaardige tegenstand maakte hij er een onemanshow van. Hij won met bijna twee minuten voorsprong op Thijs Aerts en start ook zondag in de Wereldbeker van Val di Sole als topfavoriet.

1’47” om precies te zijn was de voorsprong van een uitbollende Van Aert in Essen. “Natuurlijk was ik de grote favoriet, maar dat wil niet zeggen dat het allemaal zo makkelijk gaat”, vertelde hij na de aankomst. “Een cross moet altijd gereden worden. Maar opdracht volbracht. Het was baggeren en geconcentreerd blijven.”

Het was bij momenten ook meer een loopcross, vonden sommige renners. Maar dat vond Van Aert niet erg, integendeel. “Ik loopt graag en veel. Ook op training. Lopen in de diepe modder is natuurlijk nog wat anders. Maar dit zijn wel de crossen waar ik vroeger van genoot toen ik televisie keek. Mooi dat dit af en toe eens kan. Ook al was de weide helemaal verzopen door de zware regenval van de voorbije dagen, het was toch genieten.”

Van Aert maakt als enige topper de dubbel met Val di Sole zondag. Heeft hij zich enigszins kunnen sparen in Essen? “Ik had gehoopt dat het kon, maar na de verkenning wist ik al dat het niet mogelijk was. Dat lopen kruipt in de benen, dus dat is nadelig voor zondag. Op een snel parcours kan je makkelijker indelen. Ik heb wel een tempo gezocht waar ik mij niet kapot kon rijden, maar je moet nu eenmaal door die bagger hé.”

Snel naar Charleroi

De drievoudige Flandrien repte zich na de podiumceremonie naar de luchthaven van Charleroi, waar om 19.30 uur de Ryanair-vlucht richting Bergamo opsteeg. “Het zal zo snel gaan als het mag (grijnst). Ik zal er wel op tijd daar geraken.”

In Val di Sole wacht geen modder, wel sneeuw en ijs. “Het zal moeilijker zijn om het verschil te maken”, aldus Van Aert. “Het wordt uitkijken wie zich het best kan aanpassen aan de omstandigheden. Het is van bij de jeugd geleden dat ik in de sneeuw heb gereden en dat was mijn ding niet. Maar dat is misschien nu veranderd (lacht). Al weet ik dat niet zo goed, want het is nu niet dat het veel sneeuwt in België hé. Ja, de anderen hebben het voordeel dat ze zaterdag al het parcours hebben verkend. We zien wel, het wordt voor iedereen moeilijk in te schatten.”

“Superblij met komst Benoot”

Van Aert trainde vorige week op Vlaamse wegen met de kern van de voorjaarsklassiekers en daar was zowaar Jumbo-Visma-aanwinst Tiesj Benoot bij. “Ik ben superblij met zijn komst. Hij is een enorme versterking voor onze voorjaarsploeg en ons team in het algemeen. Ik zat al een paar keer met hem bij de nationale ploeg en dat klikte goed. Ik was enthousiast toen zijn komst een optie was. Hij was er net op tijd bij deze week om enkele verkenningen te doen van de Ronde van Vlaanderen en de groepssfeer wat te smeden. ik denk dat we een zeer sterke ploeg gaan hebben volgend seizoen.”