Vandalen vernielen omheining en speeltuigen in basisschool Ter Heide in As

Enkele vandalen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag driest tekeer gegaan op het terrein van basisschool Ter Heide in As. Speeltuigen en een omheining met betonnen platen werden vernield.

De speeltuin, vlak naast het schooltje, is een geliefkoosde verzamelplek voor jongeren uit de buurt. Doorgaans blijft het bij een ontmoeting en gesprekken. Waarom het vrijdagavond fout liep, is niet duidelijk. Vandalen hadden het vooral gemunt op de omheining en speeltuigen die buiten stonden. Betonnen platen werden bijna over de volledige lengte van de perceelgrens stukgetrapt.

Burgemeester Tom Seurs is op de hoogte. “De politie Carma is er mee bezig”, zegt Seurs. “Het is jammer genoeg niet de eerste keer dat er schade werd aangericht. Recent ook nog in de Vrije Basisschool in As. Wat de beweegredenen zijn is ook ons onduidelijk. Mogelijk gaat het om jongeren die zich vervelen. Maar de school zit wel weer met de brokken en de kosten die daarbij komen kijken. Het blijft betreurenswaardig.” cn