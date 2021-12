De wolf is alsmaar actiever in Limburg. Antwerpenaar Yente De Maesschalck maakte prachtige foto’s nabij de militaire domeinen van Helchteren en Leopoldsburg — © RR

Leopoldsburg

Yente De Maesschalck (20, Schelle) vertoeft de jongste tijd vooral in Limburg. Hij jaagt er op de wolf. Deze week had hij prijs. Hij schoot uitzonderlijke beelden van de wolf in Limburg.