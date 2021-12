“Oud-stafchef Trump had presentatie met plannen voor staatsgreep”

De voormalige stafchef van oud-president Donald Trump heeft volgens de Britse krant The Guardian een PowerPoint-presentatie met plannen om een staatsgreep te plegen overhandigd aan de commissie van het Amerikaanse Congres. Die doet onderzoek naar de aanval op het Capitool op 6 januari. In het bestand van Mark Meadows stonden ideeën om Trump langer aan de macht te houden.

In de PowerPoint, met als titel “Verkiezingsfraude, buitenlandse inmenging en opties voor 6 januari”, stond onder meer dat Trump een nationale noodtoestand kon uitroepen om op die manier langer aan de macht te blijven. Dat zou moeten gebeuren nadat zou worden beweerd dat China toegang had tot de elektronische stemsystemen. De elektronische stemmen zouden dan allemaal ongeldig verklaard moeten worden en er zou dan naar een oplossing gezocht moeten worden door het parlement.

Aanhangers van Trump bestormden op januari het Capitool — © REUTERS

Het document bevat ook een paar punten die oud-vicepresident Mike Pence had kunnen gebruiken om te voorkomen dat Joe Biden op 6 januari in het parlement zou worden uitgeroepen tot nieuwe president. Zo had hij meer Trump-aanhangers kunnen aanstellen als kiesman.

Trump en naaste bondgenoten zoals Meadows, Rudy Giuliani en Steve Bannon zouden tot 6 januari hard hebben gewerkt om een oplossing te vinden die Trump aan de macht zou houden in de Verenigde Staten. Op 6 januari bestormden Trump-aanhangers uiteindelijk het Capitool in een poging te voorkomen dat de verkiezingsuitslag officieel goedgekeurd zou worden. Dat lukte niet.

Meadows zegde eind november toe mee te werken met de parlementaire commissie naar de bestorming van het Capitool, maar hij trok die medewerking woensdag weer in. Hij wordt nu waarschijnlijk vervolgd vanwege zijn weigering.