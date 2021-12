Sterling schiet Man City vanop de stip voorbij tienkoppig Wolverhampton, waar Jimenez oliedomme rode kaart pakt

Wolverhampton leek zonder kleerscheuren de rust te halen, tot Raul Jimenez zich van zijn domste kaart liet zijn in de blessuretijd. Eerst beging de Mexicaan een fout wat hem op geel kwam te staan, nadien ging hij niet uit de weg voor de vrije trap van Manchester City, wat hem meteen een tweede gele kaart opleverde.

City had dus het numerieke overwicht in de tweede helft, en verzilverde dat ook: in de 66ste minuut ging de bal op de stip na een handsbal van Joao Moutinho, Sterling faalde niet.

Manchester City brengt zijn puntentotaal dankzij de overwinning op 38 punten. Liverpool telt er 34, Chelsea 33. Beide ploegen komen zaterdagmiddag wel nog in actie.