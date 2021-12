Truiense Nostalgie in winkelstraten start met een schaatsbaan

De kerstverlichting hangt op in onze winkelstraten, de kerstboom staat te pronken op de Grote Markt en tot 9 januari is de open schaatsbaan op de Groenmarkt een feit.

Maximaal 150 schaatsers worden gelijktijdig toegelaten op de ijspiste. Reden te meer om af te zakken naar het gezellige Sint-Truiden, waar de nostalgische kerstsfeer primeert in de winkelstraten. Truiense shoppers worden beloond, want Shop & The City voorziet 20.000 euro extra te winnen shopbudget. Vergeet dus zeker jullie Shop & The City kaart niet. ( )

Koop lokaal wordt ook dit eindejaar de te volgen leuze.

Samen maken wij er een warm eindejaar van in onze favoriete winkelstad.

Alvast fijne feesten van het Shop & The City Sint-Truiden team, het Truiense Horeca, Handel & Markt