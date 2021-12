Wout van Aert gaat in Essen op zoek naar twee op twee: “Ik kan hier alleen maar verliezen”

De Kempenaar maakte vorige week indruk in Boom. Nu de meeste concurrenten op stage zijn of al naar het Italiaanse Val di Sole zijn afgereisd, heeft Van Aert schijnbaar het rijk voor zich alleen. “Maar ik weet niet of ik beter ben dan vorige week”, klonk het. “Ik heb niet zo hard getraind maar wel veel uren gedaan. We hadden deze week afspraak met de klassieke kern van de ploeg en daar wilde ik absoluut bij zijn. Het is een leuke tweedaagse geworden.”

Het parcours in Essen ligt er net als vorige week in Boom loodzwaar bij. “Het parcours ligt er inderdaad zwaar bij maar in vergelijking met vorige week is het volledig vlak. (Grijnst) Het is inderdaad zo dat ik hier alleen maar kan verliezen. Het wordt een uitdaging om het uur vol te maken. Als de dames er nog eens over gaan, zullen er loopstroken bijkomen en dat is zeker in mijn voordeel. De helft van het parcours ligt er modderig bij, de rest is goed berijdbaar. Het is een beetje vanalles.”

Van Aert combineert als enige Essen met de wereldbeker in Val di Sole morgen. “Omdat ik zo laat aan mijn seizoen begonnen ben, wilde ik meepakken wat ik kon meepakken. Volgende week zijn we alweer op stage en sla ik weer een weekend over. Logistiek is het wel een uitdaging maar we zijn profs en ik vond het de moeite waard.”