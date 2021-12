Veel partners, nog meer vooroordelen: wat is polyamorie, en wat is het vooral niét?

Liefde is een kaartspel met jokers. En in het geval van polyamorie kunnen én mogen dat meerdere jokers zijn. Steeds meer mensen treden buiten de traditionele, monogame, paden, mét instemming van elkaar. Maar hoe zit dat nu precies? Is vrijheid meer dan ooit blijheid? En is polyamorie niet gewoon een propere naam voor losbandige seks? Een verkenningstocht met gidsen die de vooroordelen al voorbij zijn en nu vooral de voordelen zien. “Maar geloof me, een sprookje is het ook niet.”