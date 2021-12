Nederlander opgepakt die coronavirus in een buisje verkocht

In Nederland is een man opgepakt die in verband wordt gebracht met de website ‘jaikwilcorona.nl’, waar het coronavirus in een buisje besteld kon worden om daarmee aan zelfbesmetting te doen. Dat schrijft de krant Telegraaf zaterdag. De man wordt beschuldigd van oplichting.

Op de bewuste website kon men voor 33,50 euro een zogenaamde ‘coronakit’ bestellen, waarmee de koper zichzelf kon besmetten met SARS-CoV-2. Volgens de website zou alles wat nodig was voor een bewuste besmetting eenvoudig per post bezorgd worden. Op die manier kon men, zonder vaccin maar via een bewijs van genezing, weer toegang krijgen tot het uitgaansleven.

De man werd vrijdag opgepakt door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD. Hij is intussen weer op vrije voeten, bevestigt een woordvoerster, maar er loopt wel nog een onderzoek dat moet uitwijzen of en hoeveel buisjes de man heeft verkocht, en of het virus werkte. De website is intussen offline gehaald.