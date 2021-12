Toch vaccinatiecertificaat voor wie ernstige bijwerking had na één vaccinatie

Mensen die een ernstige bijwerking hadden na één coronavaccinatie en bij wie een volgende vaccinatie niet mogelijk is, kunnen sinds kort een attest krijgen van één van de 21 officiële referentieartsen. Met dat attest kunnen ze een vaccinatiecertificaat krijgen dat enkel in België geldig is. Dat meldt de Taskforce Vaccinatie zaterdag in een persmededeling.

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen mensen zich om medische redenen niet laten vaccineren tegen COVID-19. Ze lopen een zeer hoog risico op ernstige allergische reacties of er deed zich na de eerste coronavaccinatie een ernstige complicatie voor. Deze mensen kunnen via hun huisarts doorverwezen worden naar één van de 21 officiële referentieartsen met een expertise in allergologie. Enkel deze artsen kunnen een attest uitschrijven waarmee het ziekenfonds onbeperkt PCR- of sneltesten kan terugbetalen. Op twee maanden tijd hebben de referentieartsen nog maar enkele tientallen attesten uitgeschreven.

“Bij personen met een zeer hoog risico op een ernstige allergische reactie kan meestal toch een oplossing worden gevonden om te vaccineren, eventueel in het ziekenhuis: er wordt dan een ander coronavaccin gebruikt zonder het bestanddeel waartegen de persoon allergisch is, of een vaccin wordt onder medisch toezicht toegediend”, klinkt het in de persmededeling

Ernstige complicaties na een eerste coronavaccinatie, zoals myocarditis, voorbijgaande aangezichtsverlamming, capillairleksyndroom en Guillain-Barré-syndroom, komen zeer weinig voor. Het risico ligt veel lager dan bij een besmetting met COVID-19. Bovendien is dit risico meestal onmogelijk te voorspellen op basis van iemands medische geschiedenis.

Bij personen die toch een ernstige bijwerking hadden, kan de referentiearts overwegen om een ander vaccin te gebruiken voor de volgende vaccinatie. “Als dat niet mogelijk is, kunnen referentieartsen sinds kort ook een attest uitschrijven, waarmee deze mensen toch een vaccinatiecertificaat verkrijgen, dat enkel in België geldig is.”