Losgeslagen aanhangwagen knalt door bushokje vlakbij twee huwelijken in Dilsen

Zaterdag rond 11.40 uur is op de Europalaan in Dilsen een aanhangwagen losgekomen van een rijdende bestelwagen en door een bushokje geknald. Het ongeval gebeurde vlakbij het stadhuis, waar op dat moment twee huwelijksplechtigheden aan de gang waren. Er vielen geen gewonden.

Terwijl een grote menigte feestvierders een receptie buiten voor het stadhuis organiseerde voor het huwelijk van Valentino Loforte en Anke Thone, gebeurde vlakbij het ongeval. Een bestelwagen uit Nederland met volgeladen aanhangwagen reed over een verhoogd plateau voor het stadhuis in de richting van Opoeteren. Op dat ogenblik schoot de aanhangwagen los van de bestelwagen. De aanhangwagen reed op eigen kracht verder, nam een draai in de richting van het stadhuis, raakte net niet het administratief centrum van de stad en knalde dwars door het bushokje aan de toegang van het stadhuis.

De klap was enorm. Glasscherven vlogen in het rond. De aanhangwagen kwam tot stilstand in het bushokje. Gelukkig raakte niemand gewond. Ook de bestuurder en de passagier van de bestelwagen kwamen er met de schrik vanaf. De politie Maasland kwam ter plaatse voor de vaststellingen.

Tweede huwelijk

Onder meer minister Lydia Peeters was getuige van het ongeval. “Ik kom niet in functie naar het stadhuis, maar ben hier om het koppel geluk te wensen.” Omdat de receptie van het eerste huwelijk wat langer duurde dan verwacht, moest de familie van het tweede huwelijk wachten terwijl de brokstukken van het ongeval werden opgeruimd.

© Mark Dreesen