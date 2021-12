Feest in Heusden-Zolder: burgemeester Mario Borremans trouwt met Daniëlle

De burgemeester van Heusden-Zolder is zaterdagmiddag in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Daniëlle Suekers, politievrouw bij de lokale politie.

Omdat de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, werd het een huwelijk in intieme kring. Maximaal vijftien personen mochten de plechtigheid in het gemeentehuis bijwonen, onder wie uiteraard hun kinderen, familie en goede vrienden.

“Historisch huwelijk”

Normaal staat Mario Borremans bij de huwelijken in Heusden-Zolder aan de andere kant van de tafel, maar deze keer was het andersom. Voor de gelegenheid leidde schepen Marleen Hoydonckx de plechtigheid in goede banen. “Een hele eer dat ik dit historisch huwelijk mag voltrekken,” aldus de schepen.

Op het plein voor het gemeentehuis hadden zich ondertussen een tiental familieleden en vrienden verzameld om het paar te feliciteren. De lokale politie van Heusden-Zolder vormde een erehaag aan de ingang van het gemeentehuis nadat het pasgetrouwde koppel het ja-woord had gegeven.

© zb

“Het is een bijzondere dag vandaag. We zijn gelukkig en gaan vandaag extra genieten. Ik wil iedereen bedanken voor de felicitaties en voor de aanwezigheid aan het gemeentehuis. Door de coronamaatregelen moeten we het vandaag wel klein houden, maar een feest kunnen we nog altijd later geven”, aldus een zichtbaar gelukkige burgemeester Mario Borremans.

Emoties

Aan het einde van de ceremonie kreeg het koppel het even moeilijk. “Mijn ouders zijn overleden. De mooie muziek wekte emoties en gemis op. Ik draag ze in mijn hart en voelde dat ze er ook bij waren vandaag”, besluit de burgemeester.

© zb

Ook de collega’s uit het schepencollege waren paraat en zijn partijgenoten, alsook mensen die de burgemeester via het verenigingsleven kennen. Sandra en Leentje volgden het huwelijk buiten mee. “Mario is lid van onze kookclub in Viversel, maar ik ken hem al jaren. Het was een mooi huwelijk”, aldus Sandra Noelanders. Ook oud-wielrenner Marc Wauters kwam het kersvers koppel feliciteren. “Ik wens het mooie koppel veel geluk.”

Aan de achterkant van het gemeentehuis trakteerde de burgemeester de aanwezigen op een drankje.

© zb

© zb

© zb

© zb