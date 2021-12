Lara Gut-Behrami wint super-G in het Zwitserse Sankt Moritz

Lara Gut-Behrami heeft de wereldbekermanche super-G in het Zwitserse Sankt Moritz gewonnen. De Zwitserse behaalde haar 33e WB-zege in haar carrière.

Met een chrono van 1’19”82 was de regerende wereldkampioene 18 honderdsten van een seconde sneller dan de Italiaanse Sofia Goggia, vorige week de beste in de eerste super-G van het seizoen in het Canadese Lake Louise. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin vervolledigde het podium op 1”18.

Na twee super-G-manches delen Gut-Behrami en Goggia met 180 punten de leiding in het super-G-klassement.

In de algemene WB-stand is Shiffrin koploopster met 465 punten. Goggia volgt met 395 punten. De Slovaakse Petra Vlhova, die niet in actie kwam in St. Moritz, is derde met 340 punten. (belga)