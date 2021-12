Niet-gevaccineerde dubbelspecialist Herbert ontbreekt op Australian Open

“Ik ben niet gevaccineerd en dus is het voor mij niet mogelijk om naar Australië te reizen”, zegt Herbert in de Franse krant L’Alsace. “Het is een persoonlijke keuze om me niet te laten vaccineren. Ik weet niet hoe lang ik dit kan volhouden, hoe lang ik tennisser kan zijn zonder vaccin. Ik kan niet alleen Australië niet in, maar ook de Verenigde Staten en Oostenrijk. Het is een complex onderwerp.”

Herbert won dit jaar met zijn landgenoot Nicolas Mahut voor de tweede keer Roland Garros. Het Franse duo, dat alle grandslamtoernooien in het dubbelspel al eens heeft gewonnen, zegevierde afgelopen maand ook voor de tweede keer op de ATP Finals.

Het is nog steeds onduidelijk of Novak Djokovic meedoet aan de Australian Open. Van de nummer 1 van de wereld is zijn vaccinatiestatus onbekend. “Onder deze voorwaarden en met deze chantage zal Novak waarschijnlijk niet spelen daar”, zei zijn vader vorige maand. (belga)