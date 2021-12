Lewis Hamilton (Mercedes) reed het snelste rondje in de derde vrije training voor de GP van Abu Dhabi. Hij legde een rondje op het Yas Marina Circuit af in 1:23.274. Max Verstappen (Red Bull-Honda) was tweede met 1:23.488, oftewel 214 duizendsten trager. De kwalificaties beginnen om 14 uur Belgische tijd.