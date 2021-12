Staat Kentucky vreest voor 50 tot 100 doden na doortocht tornado’s

Meerdere tornado’s in het Midwesten van de Verenigde Staten hebben vrijdagavond (lokale tijd) een gigantische ravage veroorzaakt. Verschillende gebouwen zijn ingestort en reddingswerkers proberen de schade op te meten. De gouverneur van de Amerikaanse staat Kentucky, Andy Beshear, vreest voor 50 tot 100 doden in zijn staat als gevolg van de doortocht van een tornado.

Bron : CNN, The New York Times, Washington Post

Door een krachtige storm die zich over de Verenigde Staten verplaatste vrijdagavond zijn er 19 tornado’s ontstaan in vijf staten. De staten Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky en Illinois werden getroffen volgens het National Oceanic and Atmospheric Administration’s Storm Prediction Center. Dat schrijft CNN. Meer dan 55 miljoen mensen zouden daardoor risico gelopen hebben vrijdag. Tegen zaterdagochtend zaten minstens 157.000 huishoudens zonder stroom.

Door de krachtige storm zouden er heel wat mensen omgekomen zijn. Officieel zou de storm al zeker twee levens geëist hebben. In de staat Arkansas, in het stadje Monette, werd een verzorgingstehuis geraakt waardoor het gebouw deels instortte. Minstens één persoon liet daarbij het leven en verschillenden raakten gewond. Ook andere gebouwen in Monette zouden door de tornado zwaar beschadigd zijn. Ook in het naburige Leachville viel een dode. Een vrouw was er aan het winkelen, en kon zich niet op tijd in veiligheid brengen.

Maar in de staat Kentucky zou het dodentol een pak hoger liggen. De gouverneur van de Amerikaanse staat Kentucky, Andy Beshear, vreest voor 50 tot 100 doden in zijn staat als gevolg van de doortocht van een tornado. Dat zei hij op een persconferentie waarover Amerikaanse media berichten. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen. Vooral in de stad Mayfield is er sprake van “zware schade”. In een fabriek waar kaarsen worden gemaakt, stortte het dak in en daar zouden ook de meeste slachtoffers zijn gevallen. “Minstens 50 zijn waarschijnlijk gestorven, mogelijk 100”.

In de staat Tennessee raakte het noordelijke stadje Samburg zwaar beschadigd. En in de staat Illinois kwam het dak van een magazijn van webwinkel Amazon naar beneden. Volgens persagentschap AP zouden daarbij verschillende gewonden gevallen zijn, maar het is voorlopig niet duidelijk hoeveel mensen aanwezig waren in het gebouw.

(sgg)