Luca Brecel, vorige week in actie tegen Anthony McGill. — © BELGAIMAGE

Nadat hij tegen Matt Selt (5-4) opnieuw een slijtageslag van ruim vier uur tot een goed einde bracht, staat Luca Brecel zaterdagavond (20 uur, live op Eurosport) tegenover Anthony McGill in de halve finales van het Schotse Open. De kassa rinkelt maar dat houdt Brecel amper bezig. “Ik denk alleen in punten, nooit in euro’s.”