UEFA annuleert duel Tottenham-Rennes voor de Conference League

De wedstrijd van donderdag tussen Tottenham en Rennes in de Conference League, die werd afgelast vanwege een corona-uitbraak bij de Spurs, wordt uiteindelijk geannuleerd. Het duel kon niet op een andere datum ingepland worden, zo meldt de Europese Voetbalconfederatie (UEFA) zaterdag.

“Ondanks alle inspanningen konden we jammer genoeg geen oplossing vinden die geschikt is voor beide clubs”, aldus de UEFA. Nu is het aan de controle- en disciplinekamer van de UEFA om een beslissing te treffen over de uitslag van de wedstrijd. Volgens het UEFA-reglement, sinds het seizoen 2020-21 aangepast vanwege de coronapandemie, zou de Londense club voor de groene tafel de partij met 3-0 moeten verliezen.

Woensdag meldde Tottenham dat acht spelers en vijf stafleden besmet zijn met het coronavirus en dat het duel niet kon doorgaan.

Rennes, de club van Rode Duivel Jérémy Doku, was al zeker van groepswinst en een stek in de achtste finales. Tottenham moest de partij tegen Rennes winnen om nog het Nederlandse Vitesse van Loïs Openda de tweede plaats en een ticket voor de play-offs te ontfutselen.

(belga)